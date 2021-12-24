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Akademi Öğrencilerinden Safahat Okumaları Atölyesi Paneli

Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Akademi öğrencileri tarafından düzenlenen sempozyum Safahat Okumaları Atölyesi paneli ile start aldı. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda Prof. Dr. Kemal Timur’un başkanlığında gerçekleştirilen oturumda 3 kursiyer İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u farklı perspektiflerden anlattı.

KAHRAMANMARAŞ 24.12.2021, 15:49
Akademi Öğrencilerinden Safahat Okumaları Atölyesi Paneli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kahramanmaraş Akademi” güz dönemini Öğrenci Sempozyumu etkinliğiyle tamamlıyor. 7 Ocak Cuma gününe kadar sürecek sempozyum takvimi kapsamında ilk panel düzenlendi. KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de katıldı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85’inci yılında düzenlenen panele başkanlık eden atölye eğitmeni Prof. Dr. Kemal Timur, “Doğumu ve vefatı Aralık ayına denk gelen Mehmet Akif tam da sevgili peygamberimiz gibi 63 yaşında dünyasını değiştirip ahirete intikal etti. İstiklal Marşı gibi bir şiiri kahraman ordumuza armağan ederek istiklal ve istikbalimizi bakileştirdi” ifadelerini kaydetti.

Asım’ın Nesli Akif’i Anlattı

Bildirileri sunumlarıyla devam eden panelde kursiyer Fevzi Şahin “Mithat Cemal ve Akif”, Fatma Nur Yuşan “Asım Kitabının Basımı Anısına Verilen Yemek”, Mustafa Dikmen ise “Safahat Kitabına Dair Notlar” konularında dikkat çekici bilgiler ve hatıratları dinleyicilere aktardı. Eğitimler ve düzenlenen sempozyum dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade eden kursiyer Mustafa Dikmen, “60 yaşıma yaklaştığım halde, akademi derslerine aralıksız devam ettim. Derslerden istifade ettim, ilerleyen süreçte de devam edecek atölyelere katılım sağlayacağım. Bu hizmetlerinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum” diye konuştu. Düzenlenen program, bildirilerin sunulmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla noktalandı.

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