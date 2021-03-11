Akademi Sosyal Bilimler okuluna dönüşüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi’de bahar döneminde toplamda 533 katılımcı 13 farklı atölyede eğitim alıyor. 8 hafta boyunca devam edecek eğitimler, uzman eğitmenler tarafından Kısa Film, Hüsn-ü Hat, Yazı, Yeni Medya ve İletişim, Sosyolojinin Temel Kavramları, Dergi, Tarih, Diksiyon, Proje, Öykü, Bilim Tarihi, Metin Okumaları ile Düşünce atölyeleri alanlarında gerçekleştiriliyor.

Edebiyat Şehri’nin Bir Yansıması

Kahramanmaraş Akademi’de Yazı Atölyesi eğitmenliği yapan Yazar Ömer Yalçınova eğitimlere ilişkin, “Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde oluşturulan Kahramanmaraş Akademi’de düzenlediğimiz atölyeler öğrencilerimizden büyük bir ilgi görüyor. Özellikle sosyal bilimler alanlarında düzenlenen atölyelere gösterilen alakayı, Kahramanmaraş’ta yetişen mütefekkirlerin miras bıraktığı edebi birikimle ve şehrin tabiatının edebiyatla sımsıkı bir bağının olmasıyla ilişkilendiriyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün de akademi eğitimlerinin süreklilik arz edeceğini söylemesinden hareketle, bu eğitim sürecinin kendi gelenekleri ve karakteri olan bir sosyal bilimler okuluna dönüşeceğini, Türk edebiyatına yeni yazar ve şairler kazandıracağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.