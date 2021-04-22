Akdeniz Aslanları 7 maç sonra galip geldi

Akdeniz Aslanları 7 hafta sonra galibiyet almış oldu.

Kahramanmaraşspor’a galibiyeti getiren golleri; 44.dakika da Emin Altunay ve 53.dakika da Yakup Ramazan Zorlu kaydetti.

Kırmızı Beyazlılar almış olduğu bu kritik 3 puanla birlikte puanını 34 yaptı, 11.sıraya yükseldi.