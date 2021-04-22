Akdeniz Aslanları 7 maç sonra galip geldi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 35’nci haftasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor’u 2-0 mağlup etti.

KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 15:14 22.04.2021, 17:56

Akdeniz Aslanları 7 hafta sonra galibiyet almış oldu.

Kahramanmaraşspor’a galibiyeti getiren golleri; 44.dakika da Emin Altunay ve 53.dakika da Yakup Ramazan Zorlu kaydetti.

Kırmızı Beyazlılar almış olduğu bu kritik 3 puanla birlikte puanını 34 yaptı, 11.sıraya yükseldi.

#Kahramanmaraşspor
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