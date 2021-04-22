Akdeniz Aslanları 7 maç sonra galip geldi
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 35’nci haftasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor’u 2-0 mağlup etti.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 15:14 22.04.2021, 17:56
Akdeniz Aslanları 7 hafta sonra galibiyet almış oldu.
Kahramanmaraşspor’a galibiyeti getiren golleri; 44.dakika da Emin Altunay ve 53.dakika da Yakup Ramazan Zorlu kaydetti.
Kırmızı Beyazlılar almış olduğu bu kritik 3 puanla birlikte puanını 34 yaptı, 11.sıraya yükseldi.
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