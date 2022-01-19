Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'den kamuoyu duyurusu

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bölgemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde enerji kesintisi yaşanmaktadır. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak hava raporları yakından takip edilmektedir. Bu kapsamında yaşanması olası mevcut kriz durumu için 18.01.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kurum bünyesinde kriz masası oluşturulmuş ve müdahale planı ile takviye ekiplerle görev dağılım planı hazırlanmıştır. Bölgemizde yaşanan kesintilerin tamamı SCADA merkezimiz tarafından otomasyon sistemi üzerinden anlık olarak izlenmekte ve kriz masamız tarafından değerlendirilmektedir. Akşam saatleri itibariyle hatlarımızda oluşan buz yükünün tel kopmaları ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara yol açması neticesinde hazırlanan kriz planı devreye alınmıştır. Bölgemizde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan grup yolları mevcuttur. Bu durum ayrıca müdahalelerde gecikmelere sebep olmaktadır. Ekiplerimizin tamamı takviyelerle birlikte sahada zor şartlar altında görevlerini ifa etmekte enerjisiz bölgelerimize mümkün olan en kısa zamanda enerji verilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.