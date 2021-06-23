AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den çevrimiçi sempozyum

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta tüketicilerinin kaliteli ve verimli enerji kullanımı için bir taraftan teknoloji ve altyapıya dev yatırım yapan diğer taraftan da önemli Ar-Ge projeleri geliştiren AKEDAŞ, çevrimiçi sempozyum düzenledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 15:29
AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den çevrimiçi sempozyum

Tüketicilere büyük fayda sağlayan Ar-Ge Projelerine her geçen gün yenilerini ekleyen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. çevrim içi; “Acil Durumlarda Optimum Anahtarlamalar ile Fider Ölçekli Adalar Oluşturularak Kritik Yüklerin ve Santrallerin Tedarik Sürekliliğinin Artırılması” konulu Ar-Ge Projesiyle ilgili sempozyum düzenledi.

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ev sahipliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve EPRA’nın desteğiyle 22 Haziran da gerçekleşen sempozyumda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), TEİAŞ ve EÜAŞ gibi Kamu temsilcileri, Dokuboy Tekstil, Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi ve Arıkan Mensucat gibi Kojenerasyon santral temsilcileri, ELDER, Elektrik Dağıtım Şirketi temsilcileri, Ulusal ve Uluslararası Üniversitelerden akademik temsilciler ve AKEDAŞ’tan katılımcılar yer aldı.

Moderatörlüğünü N. Didar Akar’ın üstlendiği, Ar-Ge Merkezi Müdür Vekili Ezgim Çelik’inde söz aldığı sempozyumun açılış konuşması, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından yapıldı. Devamında proje hakkında kısa bilgilendirme yapması için Proje Koordinatörü Ali Osman Köksal söz aldı. Ar-Ge Merkezi yöneticisi Ali Osman Köksal’ın fikri olarak doğan proje, 2020 Ocak döneminde EPDK tarafından kabul edildi. Kabul edildikten sonra hızlıca çalışmalarına başlanılan projenin koordinatörlüğü yine Ali Osman Köksal tarafından yapılarak Haziran başı itibari ile başarılı bir şekilde tamamlandı. Sempozyumda, EPRA temsilcileri Dr. Osman Bülent Tör, Dr. Saeed Teimmourzadeh ve Burak Özçelik ise Mikro şebeke nedir, Mikro şebeke faydaları nelerdir, Mikro şebeke de İletim-Dağıtım koordinasyonu, Gerilim-Frekans ve koruma koordinasyon uygulamaları, Uluslararası örnekler ve Proje çıktılarına dayalı mevzuatsal öneriler konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Tüketicilerine en iyi hizmeti verebilmek için birbirinden önemli Ar-Ge Projelerini geliştirmeye devam eden AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. sempozyumun Kamu, Sektör ve Sanayi için tedarik sürekliliği açısından büyük önem arz ettiğini belirterek,  çıktılarının ivedilikle ve ayrıntılarıyla değerlendirileceğini bildirdi. Merak edilen soruların da sorulduğu sempozyumda; “Projenin Faz-2 saha yönünde denenmesi için proje başvurusu yapılması gerekliliği, İletim-Dağıtım koordinasyonun Faz-2 projesinde ele alınması gerekliliği, kontrol röleleri ile ilgili ayrı bir proje başvurusu yapılabileceği gibi çıktılar ortaya  çıktı ve mevzuatsal öneriler konusunda karşılıklı istişareler yapıldı.  

#Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. #AKEDAŞ
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