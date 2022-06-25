AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Kesinti Uyarısı

TEİAŞ’ın 26 Haziran 2022 tarihinde trafo merkezinde gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışması nedeniyle uygulanacak kesintiden tüketicilerinin etkilenmemesi için bir uyarı yayınlandı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman il genelinde şebeke yatırımlarına, altyapı ve tesis yenileme çalışmalarına büyük önem veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin trafo merkezinde yapacağı bakım–onarım çalışması nedeniyle 4 ilçede kesinti yaşanacağını duyurdu.

26 Haziran 2022 Pazar sabahı saat 01.00 ile 05.00 arasında Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerinde kesinti uygulanacağı ifade edilirken, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, TEİAŞ’ın gerçekleştireceği planlı çalışma nedeniyle ikametlerinde

diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı gibi yaşam destek cihazlarına bağlı yaşayan hastaların oluşacak kesintiden etkilenmemesi adına başvuru halinde kesinti süresince jeneratör desteği sağlanacağı vurgulandı.