AKEDAŞ kışa hazırlık çalışmalarına devam ediyor

Kaliteli enerji için dağlar aşıldı, 5 bin 620 km’lik güzergâh değiştirildi

KAHRAMANMARAŞ 17.12.2020, 15:26
AKEDAŞ kışa hazırlık çalışmalarına devam ediyor

Torosların son uzantısı yüksek dağlar arasında bulunan Adıyaman’ın Çelikhan İlçesine bağlı yoğun kar yağışı alan Mutlu, İzci, Sarıkaya ve Fatih Köylerinin şebeke hatları tamamen değişti. 2020 yatırım programı kapsamında dağlık alandan geçen ve doğa olaylarından etkilenen eski hat, yenisiyle değiştirilerek bölge halkının hizmetine sunuldu.

Adıyaman ve ilçeleriyle birlikte kırsaldaki köy ve mezralarında da il merkeziyle aynı kalitede elektrik kullanılmasını hedefleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Adıyaman’daki kışa hazırlık kapsamındaki bakım onarım çalışmalarını sürdürdü. Torosların son uzantısı yüksek dağlar arasında zorlu coğrafya şartlarına sahip 4 köyün şebeke hattı yenilenerek, kış aylarında yaşanabilecek olası elektrik kesintisinin önüne geçildi.

Adıyaman’ın yoğun kar alan ilçesi Çelikhan ve bağlı köylerindeki çalışmalarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgede aktif olan 90 bin 120 metrelik enerji bakım hattında bakım ve onarım çalışmasını tamamladı.

Enerji dağıtım hatlarının, çetin kış şartlarında doğa olaylarından etkilenme durumunu en aza indirmek amacıyla Mutlu, İzci, Sarıkaya ve Fatih Köylerinin eski şebeke hatları yenilendi. Yoğun kar alan bölgede şebeke hatlarının zorlu dağlık alanlardan geçen bölümlerinin, doğa olaylarından daha az etkilenmesi ve doğabilecek arızalara anında müdahale etmek için 5 bin 620 metrelik hattın güzergâhı değiştirildi. Engebeli ve zorlu coğrafi yapısıyla dikkat çeken Mutlu, İzci, Fatih ve Sarıkaya Köylerine giden hat güzergâhının değişmesiyle, enerji kullanımı daha kaliteli hale geldi.

Güzergâhla birlikte köylere giden hatlarda doğa olaylarından etkilenme riskine karşı yenileriyle değiştirildi. Mutlu-İzci köyünün 3 bin 250 mt, Fatih Köyünün bin 640 metre, Sarıkaya köyünün ise 730 metrelik hatları yenileriyle değiştirilerek bölgedeki tüketicilerin kullanımına sunuldu.

Çelikhan İlçesindeki 4 kırsal köyün enerji hatlarını çetin kış şartlarına hazırlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yine Çelikhan’a bağlı Köse Uşağı köyünü de unutmadı. Çelikhan’ın kırsal Köseuşağı köyündeki çalışmalara da ağırlık veren Kurum, köyde bin 580 metre uzunluğundaki mevcut şebekeyi yenileyerek hem kaliteli enerjinin önüne açtı hem de olumsuz doğa olaylarından elektrik şebekesinin etkilenme olasılığını minimuma düşürdü.

Adıyaman’ın Çelikhan İlçesindeki sorunlu olan bölgelere nokta atışı yaparak bir taraftan şebeke ve direk yenileme bir taraftan da bakım onarım çalışmalarını sürdüren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., voltaj sorunu yaşayan Balıkburnu Mahallesine  ilave trafo tesis edilerek daha kaliteli, sürekli ve kesintisiz elektrik verilmesi sağlandı.

Çelikhan’ın kırsal mahallerindeki çalışmalarının yanı sıra Çelikhan İlçe Merkezinde de yatırımlarını sürdüren Kurum, Çelikhan İlçe Merkezindeki Bahçelievler Mahallesinde bulunan abonelerine, yaptığı dokunuşlarla voltaj sorununu ortadan kaldırdı. Bahçelievler Mahallesine de yaşanan gerilim düşümü nedeniyle söz konusu bölgeye ilave trafo tesis edildi voltaj sorunu ortadan kaldırıldı daha kaliteli sürekli ve kesintisiz elektrik verilmesini sağladı. Bölgede yaşanan elektrik arızaları ve kesintilerini asgariye indirmek için  şebekede yenileme çalışması yaptı.

Çelikhan İlçesindeki yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceğini belirten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Çelikhan İşletme Şefi Tahir İNCEYOL ise ‘’Yoğun kar alan Çelikhan ve kırsalında çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, sorumluluk sahamız içerisindeki hiçbir direği, trafoyu, şebeke elemanını atlamadan bakım onarım ve yenileme çalışmalarını devam ettireceğiz.’’ şeklinde konuştu.


#AKEDAŞ #Adıyaman #Çelikhan #Kış çalışması
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