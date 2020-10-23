Akedaş'ta işlemler HES kodu ile yapılacak!

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve birçok alanda zorunlu hale getirilen HES (Hayat Eve Sığar) kodu Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile de tüketici ile temas edilen bütün noktalarda kullanılması zorunlu hale getirildi.

Salgınla ilgili bütün önlemlerini ilk günden itibaren almaya devam eden Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. , bundan sonra Tüketici İşlem Merkezlerinde işlem yaptırmak isteyen tüm tüketicilerden HES kodu isteyecek.

Tüketicilerin HES kodları Tüketici İşlem Merkezlerimizde yer alan kiosk sistemleri ile sorgulanabilecek. HES kodu ile kurum veya kuruluşlara hizmet almak için giden kişiler, kendilerine ait HES kodlarını sisteme girerek, Covid-19 hastalığı açısından Risksiz olarak yanıtlandıklarında hizmet alabilecekler.

HES kodu olmayan tüketiciler ise Tüketici İşlem Merkezlerinde işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Farklı kişilerin HES kodlarının kullanılmasını önlemek adına sistem sorgulama esnasında kişinin TC. Kimlik numarasının son 3 hanesini de istemektedir.

HES kodu ile TC Kimlik numarası eşleşmeyen tüketiciler de Tüketici İşlem Merkezlerinden işlemlerini gerçekleştiremeyecekler. HES kodu eşleşmeyen ya da risk durumundan dolayı Tüketici İşlem Merkezlerine giriş yapamayan tüketiciler ise online kanallardan işlemlerini gerçekleştirilebilecekler.