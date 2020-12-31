Aksu TV ailesinin acı günü!
Aksu TV ekranlarının sevilen ismi muhabir ve sunucusu Asilhan Yılmaz’ın babası Mükremin Fikret Yılmaz yaşadığı rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2020, 16:21
Mükremin Fikret Yılmaz’ın cenazesi Kapıçam Mezarlığında kılınan Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan cenaze törenine Yılmaz’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kent Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Milletvekilleri, Aksu TV yönetimi ve mesai arkadaşları katılım sağladı.
Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, muhabir ve sunucusu Asilhan Yılmaz ve ailesine başsağlığı dileriz taziyelerimizi iletiriz.
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