Aksu TV ailesinin acı günü!

Mükremin Fikret Yılmaz’ın cenazesi Kapıçam Mezarlığında kılınan Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan cenaze törenine Yılmaz’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kent Protokolü, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, Milletvekilleri, Aksu TV yönetimi ve mesai arkadaşları katılım sağladı.

Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, muhabir ve sunucusu Asilhan Yılmaz ve ailesine başsağlığı dileriz taziyelerimizi iletiriz.