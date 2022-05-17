'Alibaba.com' Avantajlı Üyelik ve e-İhracat Tanıtım Toplantısı yapıldı!

KMTSO Üyelerinin katılımıyla hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda Alibaba.com yetkilileri tarafından platformda satış, ihracat, yeni pazarlar ve alıcıların keşfi gibi birçok konuda bilgiler paylaşıldı

Alibaba.com Türkiye temsilcilerinden Tradefive CEO'su Emrah Cora Aksu Haber’e yaptığı açıklamada programın çok faydalı olduğunu söyleyerek ev sahipliği için KMTSO yönetimine teşekkür etti.