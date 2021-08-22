Alışveriş Festivali Ve Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile başladı

Bu Sene 3’üncüsü Düzenlenen Alışveriş Festivali Ve Fuarı Kafum fuar alanında 9 gün süreyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

KAHRAMANMARAŞ 22.08.2021, 14:13

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde kadın giyimden aksesuara, çantadan ayakkabıya, ev tekstilinden geleneksel sanatlara, çocuk giyimden erkek giyimine kadar farklı sektördeki firma bir araya geldi.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar ise fuar alanını gezme fırsatı yakaladı.

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