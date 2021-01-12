Altınokta Körler Derneği Ziyaret Edildi
Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak tarihlerinde kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler haftası kapsamında Elbistan Altınokta Körler Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 Ocak tarihleri arasından kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Elbistan Altınokta Körler Derneği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanı Cihan Çınar tarafından gerçekleştirilen ziyarette Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandı, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler alındı. Ziyaret kapsamında Elbistan Altınokta Körler Derneği’ne bilgisayar desteğinde de bulunuldu.
Başkan Güngör’e Teşekkür
Elbistan Altınokta Körler Derneği Başkanı Hasan Kalyoncu, “Derneğimize üye olan arkadaşlarımız e-KPSS başvurularını yapmakta bir hayli zorlanıyorlardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’den bilgisayar talebimiz olmuştu. Sağolsun Başkanımız bu talebimizi karşıladı. Artık dernek üyesi arkadaşlarımızın e-KPSS başvuruları ve diğer internet işlemlerini buradan rahatlıkla yapabileceğiz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:19
|Akşam
|17:41
|Yatsı
|19:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12