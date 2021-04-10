Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'dan ziyaret!

Türk polis teşkilatının 176. Yılında halkın güvenliği için canla başla mücadele eden emniyet mensupları 10 Nisan polis haftasında unutulmadı.

Polis haftası dolayısıyla Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran ve AK Parti İlçe Yönetimi İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek polis ekiplerine tatlı ve çiçek takdim ettiler.

Ekiplerle burada sohbet eden Başkan Doğan ve beraberindekiler ilçe hakkında polis ekipleri ile bilgi alışverişinde bulundular.