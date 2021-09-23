Andırın Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor
İlçenin birçok noktasında sıcak asfalt çalışmalarını başlatan Andırın Belediyesi bu kez Geben Mahallesi, Çamlıca ve Fevziye Mevkilerinde de 2000 ton Sıcak asfalt çalışması yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 23.09.2021, 15:58 23.09.2021, 17:15
Parke, Yol genişletme, Stabilize gibi çalışmalarını yoğunlaştıran Andırın Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından da yoğun bir tempo ile çalışmalar devam ettiriliyor.
Yapılan çalışmalarla vatandaşlar kışın çamurdan yazın ise tozdan kurtuldular. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ahmet Doğan’a teşekkürlerini etti.
Çalışmalar devam ederken Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ise bu çalışmaları yerinde inceliyor.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Sevilla
|5
|11
|4. Valencia
|6
|10
|5. Rayo Vallecano
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Athletic Bilbao
|6
|9
|8. Barcelona
|4
|8
|9. Osasuna
|5
|8
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Villarreal
|5
|7
|12. Real Betis
|5
|6
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Elche
|6
|6
|15. Cádiz
|5
|5
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|5
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0
Günlük GazetelerTümü