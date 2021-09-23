Andırın Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

Parke, Yol genişletme, Stabilize gibi çalışmalarını yoğunlaştıran Andırın Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından da yoğun bir tempo ile çalışmalar devam ettiriliyor.

Yapılan çalışmalarla vatandaşlar kışın çamurdan yazın ise tozdan kurtuldular. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ahmet Doğan’a teşekkürlerini etti.

Çalışmalar devam ederken Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ise bu çalışmaları yerinde inceliyor.