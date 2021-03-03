Andırın Millet Konağı tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde başlattığı Millet Konağı ve Millet Bahçesi yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Andırın İlçesinde başlatılan Millet Konağı yapımı tamamlandı. Toplamda 2 bin metrekareye sahip yapı, geleneksel Kahramanmaraş mimarisinden esinlenerek inşa edildi. Yapımı tamamlanan Millet Konağı içinde; çok amaçlı salonlar, kütüphane, yemekhane, konferans ve etüt salonları bulunuyor. Meslek edindirme kursları ve eğitimlerin verilebileceği birimler barındıran Millet Konağı içerisinde taziye salonu da yer alıyor. Yaklaşık 3 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Millet Konakları Bir Bir Tamamlanıyor

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizde Millet Konağı ve Millet Bahçesi projelerini bir bir tamamlıyoruz. Kısa süre önce Göksun Millet Konağı ve Meydan projemizi tamamlamıştık. Şimdi de Andırın Millet Konağı yapım çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanıyla hizmet verecek tesiste etüt ve konferans salonları ile kütüphane yer alıyor. İnşaat çalışmalarının tamamlandığı tesisimizde çevre düzenleme çalışmalarının ardından faaliyetler başlayacak. Yaklaşık 3 Milyon TL’lik yatırımımızın Andırın ilçemize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.