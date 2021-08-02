Andırın yolu büyükşehir’le yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ağını güçlendirecek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesinin merkez grup yollarından Alanlı - Döngele arasındaki 6 kilometre uzunluğundaki arter baştan uca yenileniyor. Keskin virajlara sahip deforme arterde ayrıca genişlik de 10 metreye çıkarılacak. Alanlı Mahallesi başta olmak üzere Topçalı, Anabat, Varyanlı, Kerimli ve Döngele mevkiini birbirine bağlayan güzergâhta kesintisiz ulaşım sağlanacak. Ayrıca şehir merkezinden Andırın ilçesine alternatif yol olan arter, Başkonuş bölgesindeki trafiği de büyük ölçüde rahatlatacak. Bölgede yapılan kazı çalışmalarının ardından asfaltın da kısa süre içinde yapılması hedefleniyor.