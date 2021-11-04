Andırın’da Bir Sorun Daha Çözüldü
Büyükşehir Belediyesi, Andırın ilçesinin kırsal mahallelerinden Efirağızlı ve Darıovası’nı birbirine bağlayan yolu yeniledi. Özellikle kış aylarında ulaşımda aksamaların yaşandığı arterde 8 bin metrekarelik parke çalışması yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Ulaşım Yatırımları kapsamında kırsal bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu da baştan uca yenilendi. Efirağızlı ve Darıovası mahalleleri arasında tamamlanan 8 bin metrekarelik parke yol çalışmasıyla ilçe merkezine de ulaşım kolaylaştı. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı alan ve ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgede yapılan çalışma, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.
Tüm Mahalle Halkı Müteşekkir
Efirağızlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kıraç yapılan çalışmaya ilişkin, “Mahallemizde daha önce toprak yol sebebiyle ciddi zorluk yaşıyorduk. Yaz aylarında toz toprak evlere giriyor, kış aylarında da oluşan çamur ulaşımımızı güçleştiriyordu. Şimdi hamdolsun yolumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlandı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tüm mahalle halkımız müteşekkir” açıklamasında bulundu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6