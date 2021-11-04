Andırın’da Bir Sorun Daha Çözüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2021 Ulaşım Yatırımları kapsamında kırsal bölgelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Bu kapsamda, Andırın ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu da baştan uca yenilendi. Efirağızlı ve Darıovası mahalleleri arasında tamamlanan 8 bin metrekarelik parke yol çalışmasıyla ilçe merkezine de ulaşım kolaylaştı. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı alan ve ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgede yapılan çalışma, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Tüm Mahalle Halkı Müteşekkir

Efirağızlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kıraç yapılan çalışmaya ilişkin, “Mahallemizde daha önce toprak yol sebebiyle ciddi zorluk yaşıyorduk. Yaz aylarında toz toprak evlere giriyor, kış aylarında da oluşan çamur ulaşımımızı güçleştiriyordu. Şimdi hamdolsun yolumuz Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlandı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tüm mahalle halkımız müteşekkir” açıklamasında bulundu.