Ankara'dan Kahramanmaraş'a görüntülü duruşma

Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen ve ilk olarak 15 Eylül'de Ankara Batı Adliyesi’nde başlayan e-Duruşma sistemi, 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi.

Şu an İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 30 ilde 91 tüketici, 116 icra hukuk, 29 kadastro, 5 asliye hukuk, 4 sulh hukuk, 8 aile, 6 iş ve 1 asliye ticaret mahkemesinde e-duruşma sistemi uygulanıyor.

Sistem, SEGBİS sisteminde olduğu gibi, sadece cihazın bulunduğu adliyelerde değil, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazların bulunduğu her mahkemede kullanılabiliyor.

Geçen hafta çarşamba günü Kahramanmaraş'taki davanın duruşmasına, Ankara Çankaya'daki ofisinden e-duruşma sistemi ile katılan avukat Süheyla Görgülü, şunları söyledi:

"e-Duruşmanın bize kazandırdığı en önemli şey, zaman ve emekten tasarruf. Özelikle, COVID-19 vakalarının arttığı böyle bir dönemde, uçağa binip mahkemenin olduğu ile gitmek yerine, ofisimde bilgisayarımın başında rahat ve güvenli bir şekilde duruşmaya girmek beni çok mutlu etti."

“Tek tuşla duruşmaya katılıyoruz”

Avukat Görgülü, şu ana kadar tüketici ve icra hukuku mahkemelerinde duruşmalara girdiğini belirterek, "En az 24 saat önce duruşma sorgulama sayfasından e-Duruşma talebi gönderiyoruz. Gönderdiğimiz talebi, mahkeme inceleme yaptıktan sonra onaylıyor. Onaylandıktan sonra sistemde, 'talebiniz kabul edildi' şeklinde bir yazı belirleniyor. Duruşma günü geldiğinde mahkeme sistemi aktif hale getirdiğinde tek tuşa basarak, duruşmaya katılmış oluyoruz" dedi.