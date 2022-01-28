Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası ve kasko, kar nedeniyle oluşan zararı karşılar mı?

Son günlerde karın etkisiyle meydana gelen trafik kazaları, insanların aklına trafik sigortası ve kasko, kar nedeniyle oluşan zararı karşılar mı sorusunu getirdi.

Beşen Sigorta Acenteliği İşletme Sahibi Mehmet Beşen, konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.

Beşen, konuşmasının devamında duran araca çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek hasarın trafik sigortası tarafından değil kasko sigortası tarafından karşılayacağını söyleyerek, vatandaşları sigortalarını yaptırmaları konusunda uyardı.