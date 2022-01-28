Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası ve kasko, kar nedeniyle oluşan zararı karşılar mı?
Yaklaşık 1 haftadır yurdun neredeyse tamamında etkisini gösteren kar yağışı birçok olumsuzlukların yaşanmasına sebep oldu. Bu olumsuzlukların en başında ise trafik kazaları geldi.
KAHRAMANMARAŞ 28.01.2022, 16:25 28.01.2022, 17:30
Son günlerde karın etkisiyle meydana gelen trafik kazaları, insanların aklına trafik sigortası ve kasko, kar nedeniyle oluşan zararı karşılar mı sorusunu getirdi.
Beşen Sigorta Acenteliği İşletme Sahibi Mehmet Beşen, konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
Beşen, konuşmasının devamında duran araca çatıdan kar kütlesi düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek hasarın trafik sigortası tarafından değil kasko sigortası tarafından karşılayacağını söyleyerek, vatandaşları sigortalarını yaptırmaları konusunda uyardı.
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