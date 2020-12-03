Aranan cinayet zanlısı Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulundu!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayetten aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma sürdürüldüğü esnada, Aranan Muhammet Karataş'ın (22 yaş, Şarkikaraağaç doğumlu, Antalya'dan aranıyor) eskaline uygun bir şahsın İsmerpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu bölgede yapılan kamera çalışmaları ile tespit ederek bölgeye yoğunlaşılmış, şahsın eskaline uygun kişinin Kalaylıoğlu otelde kaldığı bilgisi ile 3. Katta bulunan Otel odasına Cinayet ekipleri intikal ettiğinde, üst kat merdiven boşluğundan polislere doğru ateş açılmış, 1'i ağır 2 polis Memuru silahla yaralanmıştır.

Olay yerinden kaçan faili yakalama çalışması devam etmektedir.

Zanlı M.K'nın iddia edilen fotoğrafı;