Arık Mega Gross, birçok üründe özel fiyatlar sunuyor
Kahramanmaraş’ın en kapsamlı alışveriş merkezlerinden biri olan Arık Mega Gross vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 17.04.2021, 15:46 17.04.2021, 17:30
Bölge halkının tüm ihtiyaçlarına anında cevap veren Arık Mega Gross müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
Doğu Kent bölgesinin vazgeçilmez marketlerinden biri olan Arık Mega Gross müşterileriyle birlikte kalitesine kalite katıyor.
Arık Market ve Mega Gross Yönetim Kurulu Başkanı Eshabil Arık, Ramazan ayına özel kampanyalar başlattıklarını söyledi.
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