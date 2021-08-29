Arslanbey parkında okçuluk turnuvası düzenlendi!
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Arslanbey parkında okçuluk turnuvası düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 29.08.2021, 15:55 29.08.2021, 16:32
Turnuvaya genç okçular ve aileleri katılım sağladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen turnuvaya Maraş Ok Kulübü, TÜGVA İl Temsilciliği, Balıkçılar Derneği, Elbistan ve Türkoğlu Avasım Kulüpleri ve Türkoğlu Belediyesi katkı sağladı.
Genç kemankeşler oklarını hedefe ulaştırmak için ter döktü.
110 sporcunun katılım sağladığı turnuva da dereceye giren gençlere hediyeleri takdim edildi. Yarışma sonrası sporculara ve ailelerine aşure ikramı yapıldı.
27°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|3
|7
|2. Konyaspor
|3
|7
|3. Altay
|2
|6
|4. Trabzonspor
|2
|6
|5. Galatasaray
|2
|6
|6. Fenerbahçe
|2
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Hatayspor
|3
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Adana Demirspor
|3
|2
|15. Göztepe
|2
|1
|16. Gaziantep FK
|3
|1
|17. Rizespor
|3
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Tuzlaspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Manisa FK
|2
|6
|6. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|7. Kocaelispor
|3
|4
|8. Samsunspor
|2
|3
|9. Menemenspor
|3
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Ankaragücü
|2
|2
|13. Adanaspor
|3
|2
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Bursaspor
|3
|1
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|3
|7
|2. Chelsea
|3
|7
|3. Liverpool
|3
|7
|4. Everton
|3
|7
|5. Man City
|3
|6
|6. Tottenham
|2
|6
|7. Brighton
|3
|6
|8. Leicester City
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. M. United
|2
|4
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|2
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Newcastle
|3
|1
|16. Leeds United
|2
|1
|17. Wolverhampton
|2
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Valencia
|3
|7
|4. Mallorca
|3
|7
|5. Atletico Madrid
|2
|6
|6. Real Sociedad
|3
|6
|7. Athletic Bilbao
|3
|5
|8. Barcelona
|2
|4
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Granada
|2
|2
|11. Osasuna
|2
|2
|12. Villarreal
|2
|2
|13. Levante
|3
|2
|14. Real Betis
|3
|2
|15. Elche
|3
|2
|16. Espanyol
|3
|2
|17. Celta de Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Rayo Vallecano
|2
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü