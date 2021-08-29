Arslanbey parkında okçuluk turnuvası düzenlendi!

Turnuvaya genç okçular ve aileleri katılım sağladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen turnuvaya Maraş Ok Kulübü, TÜGVA İl Temsilciliği, Balıkçılar Derneği, Elbistan ve Türkoğlu Avasım Kulüpleri ve Türkoğlu Belediyesi katkı sağladı.

Genç kemankeşler oklarını hedefe ulaştırmak için ter döktü.

110 sporcunun katılım sağladığı turnuva da dereceye giren gençlere hediyeleri takdim edildi. Yarışma sonrası sporculara ve ailelerine aşure ikramı yapıldı.