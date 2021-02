Arterlerde Tuzlama Yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında şehir merkezinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ana arterlerde tuzlama ve solüsyon uygulamaları başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla yollarda kar ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıkların önlenmesi hedefleniyor.

Yağış Şiddetini Takip Ediyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak kar yağışının şiddetini an be an takip etmekteyiz. Şehrin muhtelif yerlerine konuşlanan iş makineleri ve personellerimizle herhangi bir olumsuzluk durumunda süratle ilgili bölgeye müdahale edebileceğiz. An itibariyle şehir merkezindeki sorumluluk sahamızdaki ana arterlerimizde kapalı yolumuz bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı.