Aşılama, ülke genelinde devam ediyor!
Koronavirüse karşı vatandaşların elindeki en önemli koruyucu olan aşılama ülke genelinde devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2021, 14:39 28.04.2021, 18:38
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam aşı yapılan kişi sayısı 22 milyonun üzerine çıktı.
1’inci doz uygulanan kişi sayısı 13 milyon 500 bine ulaşırken, 2. doz 8 buçuk milyondan fazla kişiye uygulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhtarlara da müjde vererek, mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağı açıklandı.
Muhtarlar için aşı tanımlamasının birkaç gün içinde yapılmasının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da güncel bir açıklama ve detaylarının belirtilmesi bekleniyor.
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