Asımın Nesli Diriliş Derneği, ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı!

Üyeler, Dernek binasında oyuncaklar, zemzem suları ve hurmaları paketleyerek, hazırlanan sıcak iftariyelik ile yardım kolilerini, Büyükşehir belediyesi yetim aile koordinasyon merkezine kayıtlı olan ailelere ulaştırdı.

Yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Asımın Nesli Diriliş Derneği Başkanı Faruk Ali Sözbilici, “maddi manevi desteği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Asımın Nesli Diriliş Derneği olarak her sene ihtiyaç sahibi ailelerle ihlas ve uhuvveti geliştirmek için dernek mensubu liseli üniversiteli ve çalışan kardeşlerimizle bir araya geliyor, ziyaret ediyorduk. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl pandemi sebebiyle Ramazan'ı şerifi her ne kadar buruk yaşasakta gerek devletimiz gerek çeşitli STK'lar ve Hemşehrilerimiz taşın altına elini koyarak dar gelirli ailelere soluk olmaya çalışmaktadır. Biz bu yıl alışılmışın dışına çıkarak Büyükşehir belediyemizin yetim aile koordinasyon merkezine kayıtlı ailelerimize hurma, zemzem ve iftar menüsüyle birlikte "Asımın Nesli iftarda" söylemiyle birlikte iftar yapmışçasına Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamlıklarımızdan aldığımız izinle beraber kapıdan maske, mesafe ve hijyen üçlüsüne dikkat ederek ailelerimize ulaştırmaya çalıştık”