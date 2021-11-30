Asırlık lezzet şekerli pide!

Kahramanmaraş kültürü asırlardır birbirinden lezzetli ürünleri ile sofraları süslemeye devam ediyor.

Saraçhane çarşısında tarihi bir fırında pişirilen şekerli pidelerde bu asırlık kültürün en nadide örnekleri arasında yer alıyor.

İsteğe göre yöresel lor veya çökelek karıştırılıp eşsiz fıstık ve şeker lezzetiyle buluşan pideler tarihi taş fırında piştikten sonra üzerine mis kokulu tereyağı dökülüp servise hazır ediliyor.

Bu konuda açıklamalarda bulunan Pide Ustası İzzet Uyunmaz bu tadına doyum olmayan lezzetin hikâyesini Aksu Haber’e anlattı.