Aslanhan ile Öğrenci ve Ebeveynlerle Söyleşi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Takvim kapsamında 13 Aralık Pazartesi günü (bugün) birçok popüler kişisel gelişim kitabının altında imzası bulunan Sıtkı Aslanhan söyleşi etkinliklerinde öğrenci ve ebeveynlerle buluşuyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi programlarının ilki saat 14.00’da “Sınav Öncesi Moral ve Motivasyon” başlığında gerçekleştirilecek. İkinci etkinlik ise yine aynı merkezde 18.30’da “Pandemi Sonrası Aile İçi İletişim” temasıyla düzenlenecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaşların etkinliklere davet edildiği bildirildi.