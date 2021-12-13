Aslanhan ile Öğrenci ve Ebeveynlerle Söyleşi
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 13 Aralık Pazartesi günü (bugün) kişisel gelişim kitaplarının usta yazarı Sıtkı Aslanhan ile düzenlenecek iki söyleşi etkinliğiyle devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2021, 09:34
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Takvim kapsamında 13 Aralık Pazartesi günü (bugün) birçok popüler kişisel gelişim kitabının altında imzası bulunan Sıtkı Aslanhan söyleşi etkinliklerinde öğrenci ve ebeveynlerle buluşuyor. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi programlarının ilki saat 14.00’da “Sınav Öncesi Moral ve Motivasyon” başlığında gerçekleştirilecek. İkinci etkinlik ise yine aynı merkezde 18.30’da “Pandemi Sonrası Aile İçi İletişim” temasıyla düzenlenecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaşların etkinliklere davet edildiği bildirildi.
Namaz Vakti 13 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|15
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Galatasaray
|15
|23
|9. Adana Demirspor
|16
|23
|10. Karagümrük
|16
|22
|11. Antalyaspor
|16
|21
|12. Sivasspor
|15
|19
|13. Giresunspor
|16
|19
|14. Kayserispor
|16
|19
|15. Altay
|16
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Getafe
|17
|12
|19. Cádiz
|16
|12
|20. Levante
|17
|8