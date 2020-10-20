Avcılar Mahallesinin içme suyu şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Avcılar Mahallesinin içme suyu şebeke yenileme çalışmalarına devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 20.10.2020, 11:23 20.10.2020, 11:33
18
Avcılar Mahallesinin içme suyu şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş’taki Avcılar mahallesinde içme suyu şebekesi yenileniyor
Kahramanmaraş’taki Avcılar mahallesinde içme suyu şebekesi yenileniyor

İl genelinde içme suyu yetersizliği yaşayan mahallelerde çalışmalarına devam eden KASKİ, içme suyu şebekesi oldukça eski olan ve kullanılamaz duruma gelen Avcılar Mahallesi'nde 3.000 m şebeke hattı yenileyecek olup 1.200 m'lik kısmını tamamlamıştır. Çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

#Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi #KASKİ #Aksu Haber #aksu tv haber
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:38
Öğle 12:22
İkindi 15:26
Akşam 17:56
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3