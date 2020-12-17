Avşar Yurdu Dezenfekte Edildi
Büyükşehir, Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlıkçılar, filyasyon ekipleri ve karantinada kalacak vatandaşlara tahsis edilen KSÜ Avşar Yurdu’nda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2020, 10:13
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, sağlıkçılar, filyasyon ekipleri ve karantinada kalacak vatandaşlara tahsis edilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yurdu’nda yer alan, odalar, sosyal ve ortak alanlarda dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Toplamda 4 blok ve 1 idari binadan oluşan yurtta; oda, tuvalet ve banyoların yanı sıra, yemekhane, asansör ve çamaşırhane gibi ortak alanlar da dezenfekte edildi.
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