Ayasofya Camisi’nin bakır işlemleri Kahramanmaraşlı ustadan!

Tepebaşı, ayrıca Ayasofya camisinin bakır motiflerini de işliyor.



Ayasofya camisinin tarihi dokusuna uygun şekilde bakır işlemleri yapan Tepebaşı, “çok titizlik isteyen bir işlemecilik görevini üsleniyoruz” dedi.



“AYASOFYA CAMİSİNİN BAKIR İŞLEMLERİNİ YAPIYORUZ”



“Şu anda Ayasofya Camisinin tarihi dokusuna uygun şekilde bakır işlemleri yapıyoruz. Esasen çok zor bir işçilik. Çok titizlik isteyen bir işlemecilik gerçekleştiriyoruz. Birebir orijinalinin aynısını yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilecek ustaların sayısı Türkiye’de çok azaldı.



“MOTİFLERİ İLBER ORTAYLI HOCAMIZDAN ALIYORUZ”



İlber Ortaylı hocamızla çok eskiden tanışıyoruz. Hocam Topkapı Sarayı’nın müdürü iken biz oraya motif almaya gelirdik. Zaten bende Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısıyım. İlber hocamla çok uzun zamandır bir dostluğumuz var. Motifleri kendisinden alıyoruz.” Muhabir: Gökhan Çalı