Aygün AVM’den çok konuşulacak kampanya
Aygün AVM’de başlatılan birçok kampanya hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.08.2021, 16:11 27.08.2021, 18:40
Bu kampanyalardan biride Aygün AVM Vestel mağazalarında Vestel televizyonlarda %30’a varan indirimler olarak vatandaşları bekliyor.
Televizyon almak isteyen veya yenilemek isteyenler 2 eylül tarihine kadar aygün avm vestel mağazalarını ziyaret edebilirler.
Kampanya hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Aygün AVM Necip Fazıl Şubesi Mağaza Müdürü Hasan Kanlıdere “Vestel televizyonlarımızda vatandaşlarımızın bütçesine uygun indirimler yaptık” diye konuştu.
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