Ayranpınar'dan Ramazan Kampanyası!
Kahramanmaraş'ta bölgenin en büyük Gross marketi olarak hizmet veren Ayranpınar Gross market, 365 gün indirim ve kampanyaları ile her kesime tam Kapanma döneminde de hitap etmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2021, 15:15 10.05.2021, 15:22
Ayranpınar Gross Market şehirlerarası otogarı karşısında kaliteli ve uygun fiyatlarla vatandaşlara sunduğu özel indirimlerle dikkat çekiyor.
Ramazan Bayramına sayılı günler kalırken vatandaşlarda tüm ihtiyaçlarını Ayranpınar Gross Market’le karşılıyor.
Ayranpınar Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ayranpınar tüm vatandaşların mübarek Ramazan Bayramını kutladı.
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|70
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|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
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|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
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|34
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|30
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|34
|26
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|8
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|O
|P
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|35
|80
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|37
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|36
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|34
|27
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|35
|26
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|35
|17
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Real Madrid
|35
|75
|3. Barcelona
|35
|75
|4. Sevilla
|35
|71
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|35
|56
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|35
|52
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|34
|51
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|47
|9. Athletic Bilbao
|35
|46
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|34
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|35
|39
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|35
|39
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|35
|34
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|35
|32
|17. Real Valladolid
|35
|31
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|35
|30
|19. Elche
|35
|30
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|35
|29
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