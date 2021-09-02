Ayranpınar Gross’ta bol çeşit, uygun fiyat

Bölge halkının ilgisini çekmeye devam eden Ayranpınar Gross müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Bu kapsamda okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye malzemelerinde çeşitli kampanyalar sunan Ayranpınar Gross ailesi müşterilerini Tekerek ve Demirciler çarşısında ki mağazalarına bekliyor.

Ayranpınar Gross Market Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ayranpınar, yaptıkları kampanyalardan faydalanmaları için tüm Kahramanmaraş halkını şubelerine davet etti.