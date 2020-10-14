Bakan Koca açıkladı! Kahramanmaraş'ta vakalar arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta koronavirüs vakaların son bir ayda yüzde 25 arttığını kaydetti.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 19:52 14.10.2020, 20:57
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta koronavirüs vakaların son bir ayda yüzde 25 arttığını kaydetti.
KAHRAMANMARAŞ'TA YÜZDE 25 ARTIŞ YAŞANDI
Bakan Koca vaka sayıları ile ilgili ‘İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış,Ankara'da son bir ayda yüzde 60 azalma #Kahramanmaraş’ta ise yüzde 25 artış görüldü.’ dedi.
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