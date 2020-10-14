Bakan Koca açıkladı! Kahramanmaraş'ta vakalar arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta koronavirüs vakaların son bir ayda yüzde 25 arttığını kaydetti.

KAHRAMANMARAŞ'TA YÜZDE 25 ARTIŞ YAŞANDI

Bakan Koca vaka sayıları ile ilgili ‘İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış,Ankara'da son bir ayda yüzde 60 azalma #Kahramanmaraş’ta ise yüzde 25 artış görüldü.’ dedi.