Bakan Kurum ile yatırımlar görüşüldü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara’da bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. İlk olarak AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a şehir genelinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. AK Parti İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in da yer aldığı görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tekke Kentsel Dönüşüm ve Rezerv Alanı, Kılavuzlu Millet Bahçesi, Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları, Kapalıçarşı Cephe İyileştirme Çalışması, Valilik Şehir Meydan Projesi, Göksun Millet Konağı ve Bahçesi, Pazarcık Millet Bahçesi, Çamlık Rezerv Alanı Genişletme ve Sıfır Atık Projesi ile ilgili sunum yaptı.

Yatırım Bilgilendirme Toplantısı

Yapılan sunumun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, Cihat Sezal ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’den oluşan heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Bakanlık toplantı salonunda Bakan yardımcılarının da yer aldığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle şehir genelinde başlatılan ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum’a Teşekkür

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Başkan Güngör, “Bugün ilk olarak Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal, İç İşleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Habibe Öçal, Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile AK Parti İl Başkanımız Fırat Görgel ile Büyükşehir Belediyemizin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a devam eden çalışmalarımızla ilgili sunum yaptık. Sayın Bakanımıza şehrimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.