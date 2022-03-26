Bakan Varank Demokrasi Meydanı’nda gençlerle buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Kahramanmaraş’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte gençlerle buluştu. Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Mustafa Varank’a Kahramanmaraş’ın tescilli lezzeti Maraş Paçası ikram edildi. Ardından gençlerle sohbet eden Bakan Varank, gelen soruları da yanıtladı.

Ülkemiz Gençlerimizin Ellerinde Yükselecek

Mustafa Varank, “Gençlerimizle bir araya gelmekten, sohbet etmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkemiz gençlerimizin ellerinde yükselecek. Bu yüzden gençlerimiz bizler için çok değerli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik düzenlenen faaliyetlerden ve Gençlik Meclisi’nden bizlere bahsetti. Gerçekten Kahramanmaraş’ta gençlere yönelik düzenlenen bu faaliyetleri duymak bizleri çok mutlu etti. İnşallah genç kardeşlerimize yönelik düzenlenecek faaliyetler daha da artacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.