Bakır mutfak eşyaları yeniden evlerimizde!

Kahramanmaraş’ın geçmişinden bugüne taşıdığı miras artık günümüz mutfaklarda daha da kullanılmaya başladı.

İşçiliğinin zor olduğu bakır mutfak eşyaları zararsız olmasından dolayı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Aksu Haber’e bakıra taleplerin arttığını söyleyen Bakırcı esnafı İbrahim Parsıl bakırın diğer metal mutfak eşyalarından daha faydalı olduğunu belirtti.