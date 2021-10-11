Bakır ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor!

Geleneksel el sanatları arasında yer alan ve bir asrı aşkın süredir yapılan bakırcılık, tarihi kapalı çarşı'da vatandaşların karşısına çıkıyor.

Bakırcı esnafının el emeği göz nuruyla tek tek işleyerek meydana getirdiği ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’ta üretilen bakırlar birçok dizi ve filimde de figür olarak kullanılmak üzere setlere gönderiliyor.