Balcıoğlu, Kentin istihdam ve ihracat rakamlarını değerlendirdi
Ak Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın ca katılımıyla Ticaret Ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıda Konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu kentin istihdam ve ihracat rakamlarını değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 15:38 04.12.2021, 17:53
Başkan Balcıoğlu 18 yıllık OSB projesinin hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Başkan Balcıoğlu şehre kazandırılacak olan 3 OSB hakkında da bilgiler verdi.
Başkan Balcıoğlu program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
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