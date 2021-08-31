Balık avı sezonu başlıyor!

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitiyor. Balıkçılar hasret kaldıkları mavi sularla 4,5 aylık aranın ardından yeniden buluşuyor. Geçen yıl hamsi avına sezon içinde ara verilmişti. Peki yeni av sezonunda beklentiler ne? Detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ 31.08.2021, 15:07 31.08.2021, 16:43

Denizlerde av yasağı yarından itibaren bitiyor. Balıkçılar hasret kaldıkları mavi sularla 4,5 aylık aranın ardından yeniden buluşuyor.

Türk karasularında geçen yıl 290 binden fazla balık avlandı. İlk sırada 171 bin ton ile hamsi yer aldı. Onu 26 bin ton ile çaça ve 22 bin ton ile palamut izledi. Bu yıl balıkçılar geçen yıla göre daha umutlu.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük balık işleme ve paketleme tesisine sahip olan Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenecek olan Balık Festivaline sayılı günler kaldı.

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada milli irade meydanında yapılacak olan festivale tüm vatandaşları davet etti
 

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