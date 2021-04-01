Basın kartı olmayan Gazeteciler de, eş’leri de aşılanmalıdır

Pandemi döneminde canla başla çalışan basın kartı bulunan Basın emekçilerinin, aşı da öncelikli gurupta yer almasının sevindirici ve doğru ve yerinde bir karar olduğunu, yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Çuhadar; kartı olsun olmasın, basın emekçileri bu dönemde canla başla çalışmışlardır. Kartı olan arkadaşlarımızın öncelikli gurupta olması tabii ki, meslektaşlarımız açısından bizleri sevindirmiştir. Ama yine gazetecilik görevini yapan ama basın kartı olmayan meslektaşlarımızında aşılanması mesleğimiz açısından önemsiyoruz. Tüm bunlara bakarak, kartı olsun olmasın, ayrım yapılmadan tüm meslektaşlarımızın aşılanmasını önemsiyoruz.Bunun yanında aşı olan meslektaşlarımızın eş’lerininde aşılanması gerekmektedir. Hem kartı olmayan meslektaşlarımızın, hem de basın mensuplarının eş’lerinin aşılanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığımızın bir çalışma yapması yerinde bir karar olacağını düşünüyorum. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti olarak Gerekli çalışmaların yapılacağını ümit ediyoruz.