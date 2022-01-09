Başkan Ahmet Kuybu güven tazeleyerek yeniden seçildi
Kahramanmaraş Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 09.01.2022, 14:32 09.01.2022, 15:23
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Mevcut Başkan Ahmet Kuybu Güven Tazeleyerek Altıncı Döneminde başkanlığına seçilmiş oldu.
Genel kurula katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç burada, şoförler odası ile işbirliği içerisinde yapılan akaryakıt çalışmasıyla ilgili bir müjde verdi.
Şoförler Ve Otomobilciler odası başkanı Ahmet Kuybu’da Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını diledi.
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