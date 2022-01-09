Başkan Ahmet Kuybu güven tazeleyerek yeniden seçildi

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Mevcut Başkan Ahmet Kuybu Güven Tazeleyerek Altıncı Döneminde başkanlığına seçilmiş oldu.

Genel kurula katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç burada, şoförler odası ile işbirliği içerisinde yapılan akaryakıt çalışmasıyla ilgili bir müjde verdi.

Şoförler Ve Otomobilciler odası başkanı Ahmet Kuybu’da Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını diledi.