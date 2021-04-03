Başkan Aydın, otizmli çocukları ziyaret etti!

Her insanın dünyaya farklı özelliklerle geldiğine ve kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı olduğuna işaret eden Başkan Aydın, otizmli çocukların aileleri ile sohbet ederek gelişimleri ve eğitim durumları hakkında bilgiler aldı.

Ailelere gösterdikleri fedakarlık için teşekkür eden Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Her insan dünyaya farklı özelliklerle gelmekte ve herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal bir yapısı vardır. Bununla birlikte doğuştan veya sonradan ortaya çıkan birtakım sorunlarla bazı insanlar diğerlerinden ayrılmakta ve özel ilgi ve bakıma gereksinim duymaktadır. Uzmanlar, herkes için gerekli olan eğitimin, otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğunu ve büyük önem arz ettiğini belirtmekler. Devletimiz diğer alanlarda olduğu gibi otizmli çocuklarımızın daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Ancak bu konuda da en büyük yük ailelere düşmektedir. Abdullah Can’ın yüzde 90 olan raporunun ailesinin olağanüstü ilgisi ve aldığı eğitimler sonunda yüzde 40’a kadar düştüğünü öğrendik. Bundan dolayı Abdullah Can’ın anne ve babasının nezdinde tüm anne ve babalara, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdinde de tüm eğitimcilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bizde yerel yönetim olarak her ne ihtiyaçları olursa yanlarda olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Otizmli çocukların aileleri de bu özel günde yaptığı anlamlı ziyaret için Başkan Aydın’a teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade ettiler.

Diğer yandan, farkındalık oluşturmak adına Belediye Binasının girişi mavi balonlarla süslendi.