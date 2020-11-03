Başkan Balcıoğlu ve Başkan Öksüz Türkiye ekonomisini inşa edenler programına konuk oldu!

Programda Türkiye, Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgesindeki ekonomi, çimento sektörünün performansı, diğer sektörlerle işbirlikleri ve yeni normal vizyonu konuşuldu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın Türkiye’de söz sahibi sektörler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının devamında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, pandemi döneminde iş piyasasında ortaya çıkan sorunları dile getirdi.

Türkiye’nin sorunu olan depremlere değinen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, depremlerde yıkılan evlerde malzeme eksikliği ve kalitesizliğinden meydana geldiğini belirtti.

Konuşmasının devamında Öksüz, ilimiz türkiye’de çok önemli enerji üreten vilayetlerde birisidir dedi.