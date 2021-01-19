Başkan Eliaçık, Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş’u ziyaret etti

Göreve geldiği günden bu yana çalışmaları ile göz dolduran Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Başkanı Muhammet Eliaçık, ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretlerine ara veren Eliaçık ve yönetim Kurulu, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak ikinci ziyaretini Türkoğlu ilçesine yaptı. Burada Türkoğlu Belediye Başkanı ile görüşen Başkan Eliaçık, ikili işbirliği konularını dile getirdi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Başkanı Muhammet Eliaçık: “İlk ziyaretimizin Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’e yapmıştık. İkinci ziyaretimizi ise Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş’a yapıtık. Faydalı bir ziyaret oldu. Derneğimiz hakkında bilgiler verirken Türkoğlu’nun ekonomik potansiyeli hakkında nasıl katkı sunacağımızı başkanımıza ilettik. Ziyaretlerimiz devam edecek” dedi.