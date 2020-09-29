Başkan Güngör AB Bölgeler Toplantısına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Siyasi Komite Toplantısına katıldı.

Online gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Başkan Hayrettin Güngör, pandemi sürecinde yerel yönetimlerin üstlendiği ek görevlerle ilgili yönetim süreçlerine değindi. Güngör, hükümetlerin yerel yönetimlere verdiği desteğin önemini de ifade etti. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, 28’i AB üyesi olan 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla temsil edilmektedir.