Başkan Güngör, "Aksu TV’nin 14. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum"

Başkan Güngör, Aksu Haber muhabiri Gökhan Çalı ’ya verdiği röportajında, Aksu TV’nin güvenilir, doğru, tarafsız ve halkın beklentilerini karşılayan yayıncılık anlayışıyla 14 yıla aşkın süredir vatandaşların hizmetinde olduğunu vurguladı.



Güngör; “Yerel basın çok önemli Aksu TV’de hem şehrimizde hem de bölgedeki illerimizin adına habercilikte, tanıtımda önemli bir yere sahip ben Aksu TV’nin 14. Kuruluş yıl dönümü kutluyor. Çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.