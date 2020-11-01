Başkan Güngör, Ekinözü ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Ekinözü ilçesinde ki ilk durağı AK Parti İlçe teşkilatı oldu. Göreve yeni seçilen Özgür Çetin'i ziyaret eden Güngör hayırlı olsun dileklerini sunup ilçeye dair görüş alışverişinde bulundu.

Güngör Ekinözü belediyesi'nde ziyaret etti Belediye Başkanı Bilal Eker ile görüş alışverişinde bululdu.

Ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve İlçe Başkanı Özgür Çetin Ekinözü ilçesindeki yatırım ve hizmetleri inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Ekinözü ilçe merkezinde yaptığı ana caddelerdeki sıcak asfalt çalışmasında inceleyen heyet ilgililerden bilgi aldı.

Burada açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Özgür Çetin Büyükşehir Belediyesi ile Ekiniözü Belediyesi'nin omuz omuza vererek şehrin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi ve Hayrettin Güngör e teşekkür'.''etti.

Seçimlerde söz verdikleri yatırım ve hizmetleri yapmaya çalıştıklarını ifade eden Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle ilçe merkezinde önemli çalışmalara hizmetlere imza attıklarını söyledi ve Hayrettin Güngör e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ekinözü ilçesinde şimdiye kadar yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Hayrettin Güngör yol yapım çalışması ile birlikte bu rakamın 26 milyon liraya daha önceki destekleri ile birlikte Ekinözü ilçesine yaklaşık 30 milyon liralık destek sağlandığını ifade etti ve ilçenin bütün ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışma sürdürdüğünü söyledi.