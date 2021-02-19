Başkan Güngör Göç Platformu Toplantısına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göç Platformu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Uluslararası RESLOG Projesi (Resilience of Local Goverrnance) kapsamında düzenlenen toplantıda İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası temsilciler yer aldı. Çevrimiçi düzenlenen toplantıda “Reslog Projesi” kapsamında hazırlanan ve belediye başkanlarının onayına sunulan taslak göç politika belgesinin Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde ilgili Bakanlıklara sunulması kararlaştırıldı.

Erişilebilir Sosyal Hizmetler

Başkan Güngör sığınmacılarla ilgili hazırlanan göç politikalarına ilişkin, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, şehrimizde ikamet eden göçmen vatandaşlarımıza yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sığınmacı kardeşlerimize yönelik sosyal uyum ve birlikte yaşam hususunda uluslararası standartlarda erişilebilir ve şeffaf belediyecilik hizmetlerimiz devam ediyor. Reslog kapsamında oluşturulan projeyi de önemsiyoruz. Uluslararası işbirliğiyle hazırlanan taslak göç politika çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.