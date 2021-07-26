Başkan Güngör: ''Kahramanmaraş için gayretle çalışıyoruz''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Başkan Güngör, kentin farklı bölgelerindeki yatırımları da yerinde inceledi. Merkezi ilçelerden Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda başlayan ziyaret programları AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın yanı sıra Milletvekilleri İmran Kılıç ve Cihal Sezal ile AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in katılımlarıyla devam etti. Program kapsamında heyet Göksun’da Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Aslanbey Millet Konağı ve Meydanı’nı incelerken, vatandaşlarla da bir araya geldi. Ardından Afşin Büyüktatlar Mahallesinde düzenlenen Yayla Şenliği’ne katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğini görmekten mutluluk duyuyorum. İşte bugün Büyüktatlar Mahallemizin güzel insanlarının yaptığı gibi Anadolu; kardeşliğin, kucaklaşmanın vatanıdır. Tarihimizi, geleneğimizi unutmamamız lazım. Bu kardeşlik örnek olmalıdır. Biz büyük bir aileyiz. Anadolu’nun her köşesinde birlik ve beraberlik içinde yaşamış ve yaşatmış bir ecdadın torunlarıyız” diye konuştu.

Alt ve Üstyapı Yeni Kaynakla Yenilenecek

Etkinlikteki konuşmasında bölgede gerçekleştirilecek yatırımlara değinen Başkan Hayrettin Güngör: “Kahramanmaraş’ımızın her yerinde, her mahallesinde yaşamı kolaylaştırmak, daha fazla hizmet sunmak için gayret ediyoruz. İnşallah bu sene Elbistan ve Afşin ilçelerimizin istifade edeceği 100 milyonun üstünde bir yatırım öngörüyoruz. Bu yatırımlarla birkaç yıl içerisinde su altyapısını bir asır kullanılacak şekilde yenileyeceğiz. İnşa edeceğimiz Arıtma ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri de büyük bir sorunu ortadan kaldırmış olacak" ifadelerini kullandı.

Çevre Şehirlerin İki Katı Destek

Konuşmasının devamında ilave kaynağa değinen Başkan Güngör, “Toplamda 1 Milyar TL’lik bu yeni ilave kaynağımız, çevre şehirlere verilen kaynağın neredeyse iki katı. Fon ve kredi almamamızda liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, bakanlıklarımızın ve milletvekillerimizin çok büyük katkıları oldu. İmkanlarımızı artırıyoruz, her geçen gün daha fazlasını inşallah yapmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.